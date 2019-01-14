عبدالغني يوقع رسمياً مع الأهلي.. ويرتدي القميص "24"

وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة المكلف عبدالله بترجي عقداً احترافياً مع حسين عبدالغني قائد الأهلي والنصر وأحد السابق يرتدي بموجبه قميص الفريق حتى نهاية الموسم بعد توقيعه مخالصة مالية مع أحد يوم الأحد.

وأعلنت إدارة أحد نهاية علاقتها التعاقدية مع حسين عبدالغني يوم الأحد معلنة رحيله إلى الأهلي، قبل أن يعلن الأخير التعاقد رسمياً بعد 24 ساعة من إعلان النادي المديني.



ورحب أهلي جدة بعودة قائده السابق (42 عاماً) إلى الفريق عبر مقطع فيديو يعيد ذكريات اللاعب الذي رحل عن النادي قبل 11 عاماً في رحلة احترافية خارج وداخل السعودية، كما نشر في حسابه على "تويتر" صور عبدالغني حاملاً قميصه إلى جانب عبدالله بترجي رئيس النادي.



ولعب عبدالغني 13 موسماً مع أهلي جدة حقق خلالها 8 بطولات، قبل الانتقال إلى نيوشاتل زاماكس السويسري مدة موسم واحد، وعاد إلى السعودية عبر بوابة النصر الذي لعب لمصلحته 8 مواسم حقق خلالها لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد، وعاد بعدها إلى أوروبا وتحديداً إلى بلغاريا مع فريق فيريا، قبل أن يستقر في المدينة المنورة رفقة أحد الصيف الماضي.