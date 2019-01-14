غاتوزو يعترف: ميلان "شركة خاسرة"

كشف المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو أن الوضع الحالي لنادي ميلان أشبه بشركة خسرت الكثير وحان الوقت لتربح، مضيفا في الوقت ذاته أن مباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس ستكون فرصة لحدوث ذلك.

وقال غاتوزو، لاعب ميلان السابق ومدربه الحالي، خلال مقابلته مع "العربية": أنا سعيد بحضوري إلى السعودية للعب أمام يوفنتوس، نحن هنا لثلاثة أيام وسنحاول أن نقدم مباراة كبيرة وعرضا جيدا.

وعن معرفته بالكرة السعودية، قال غاتوزو: في المونديال الأخير شاهدت الكرة السعودية للمرة الأولى، وتحديدا في مباراة الافتتاح أمام روسيا، أعرف أن عددا من المدربين العالميين والشهيرين يعملون هنا ، كما أن عددا من اللاعبين المميزين يلعبون هنا في المسابقات المحلية. وأعتقد بأن المنتخب السعودي لديه لاعبون جيدون، أنا رجل أعشق كرة القدم، وأكون أكثر سعادة حين أنزل أرضية الملعب وأشاهد المشجعين في المدرجات، ولذلك فإن حضورهم يكون مقدّرا جدا بالنسبة لي. ولكني لا أتذكر أسماء لاعبين سعوديين الآن. سمعت بأن الملعب سيكون مليئا بالجماهير، نحن هنا لنقم عرضا كرويا ممتعا للجمهور السعودي. فالجماهير التي شاهدت مباراة افتتاح كأس العالم بين السعودية وروسيا تستحق أن تشاهد عرضا ممتعا لها، ونعدها ألا يقل العرض في هذه المباراة عن مباراة افتتاح المونديال.

وتحدث غاتوزو عن وضع ميلان المتدني مؤخرا وقال: استلمت الفريق في وهو في وضع صعب، ميلان بات كشركة خسرت كثيرا، ومن الضروري أن تعود لتربح من جديد. سنلعب مباراتنا المقبلة وسنحاول أن نظهر بشكل جيد، مع أننا سنلعب هذه المباراة خارج الديار. فوضعنا في هذا الموسم ليس جيدا لدينا الكثير من المشاكل، ولسنا محظوظين عندما نلعب، فالفريق حينما يشارك في الدوري يحتاج إلى الحظ بشكل كبير، وغياب الحظ عنا من ضمن مشكلاتنا. يجب أن يهدأ الفريق حين يلعب المباريات، فالفريق كمجموعة يجب أن يتحلى بالإيجابية والهدوء، وهو أمر هام جدا أن يعمل الفريق في هدوء. عمري الآن 41 عاما، وقد بدأت التدريب في العام الماضي. الفريق الآن به أكثر من جنسية، ولذلك علينا الانتظار على الفريق أكثر ليكتسب الخبرة المطلوبة واللازمة لتطور الفريق.

وحول مباراة السوبر الإيطالي في جدة وأمام الجماهير السعودية، قال غاتوزو: نتمنى أن نلعب بشكل جيد، خاصة أن المباراة خارج إيطاليا، نحن جئنا لنلعب المباراة، صحيح أننا مرهقون من السفر، ولكن نتمنى أن نلعب بشكل رائع في المباراة، وأن نقدم مباراة جيدة. بالتأكيد نحن سعيدون بلعب المباراة هنا، خاصة أنها أمام يوفينتوس الذي لعب قبل موسمين نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك ستكون مباراة هامة، وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا. سنعمل كل ما في وسعنا لتحضير لاعبي الفريق بدنيا ونفسيا، وذلك لمواجهة فريق كما ذكرت لك قادم للتو من نهائي البطولة الأوروبية.

وأوضح غاتوزو بأن الدوري الإيطالي حاليا بات متابعا في حميع أنحاء العالم ما أدى إلى تحسن مستوى اللاعبين فيه: أصبح الدوري الإيطالي بسبب التغطية الإعلامية تابعا في كل أنحاء العالم، ويشاهد في معظم البلدان فهو من الدوريات الشهيرة عالميا وكل ذلك انعكس على اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة،، حتى المباريات أصبحت تقام أمام 70 أو 80 ألف مشجع أحيانا، وهذا أمر هام جدا بالنسبة للدوري. نحن سنلعب هذه المباراة في بيئة مختلفة، وأمام جمهور مختلف، إلا ان ذلك سيبقى جميلا جدا في كل الأحوال.

واختتم غاتوزو المقابلة بتمني الانتصار على يوفنتوس في مواجهة يوم الأربعاء وقال: أتمنى ذلك أنا أيضا، لكنها مباراة صعبة جدا، سنلعب 11 رجلا ضد 11، وأتمنى أن تكون المباراة جميلة كما أتمنى أن يكون الطقس جميلا أيضا.