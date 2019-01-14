كأس الملك: النصر يواجه الأنصار تحت أنظار روي فيتوريا

يسعى النصر لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك حينما يستضيف نظيره الأنصار "درجة أولى"، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يحل الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على الخليج "درجة أولى"، ويواجه الفيحاء مضيفه وج "درجة ثانية"، ويستضيف التقدم "درجة ثانية" نظيره أحد في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يخوض النصر اختباراً سهلاً حينما يستضيف الأنصار الذي ينشط في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويأمل النصر في أن يعوض تعثره في الدوري عقب تعادله في آخر مواجهتين خاضهما أمام مضيفيه الفتح والفيصلي ليبقى في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

وسيخوض النصر المواجهة وسط غيابات كبيرة يتقدمهم النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط والحارس براند جونز وعبدالله مادو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي وليد عبدالله ويحيى الشهري وعمر هوساوي وإبراهيم غالب وسلطان الغنام.

وسيتواجد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الجديد في مدرجات الملعب لمتابعة فريقه، حيث إن هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب المؤقت مواطنه هيلدر كريستوفاو.

وفي المقابل يبحث الأنصار عن تفجير مفاجأة من العيار الثقيل إلا أنها لن تكون بالسهلة كون مضيفه أحد الفرق المرشحة لنيل لقب الدوري.

وقدّم الأنصار أداءً جيداً في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث ينافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل، إذ يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي جدة.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يخوض الخليج اختباراً صعباً، حينما يستضيف الفيصلي المتألق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الخليج أداءً منذبذباً في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي جدة.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن حجز مقعده في الدور ربع النهائي، خاصة أن هناك فوارق فنية كبيرة بين الفريقين.

وعلى استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ستكون مهمة الفيحاء سهلة حينما يواجه مضيفه وج. ويأمل الأخير الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في أن يعيد إنجازه في الموسم قبل الماضي حينما أقصى الشباب وتأهل للدور ربع النهائي.

وفي المقابل يتطلع الفيحاء لمسح إخفاقه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط، إذ يمتلك 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز قبل الأخير..

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يستضيف التقدم "درجة ثانية" نظيره أحد متذيل ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.