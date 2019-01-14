مدرب الشباب ودجانيني الأهلي يحصدان أفضلية الجولة 16

حقق الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب جائزة أفضل مدرب في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل دجانيني تافاريس مهاجم أهلي جدة على أفضل لاعب وجمهور الاتحاد على جائزة الجمهور الأفضل.

واستطاع سوموديكا قيادة فريقه إلى تحقيق فوز عريض على الفيحاء قوامه 4-1 ليقترب من مراكز الصدارة برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، أما دجانيني فأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة، بعدما فعلها في شباك متذيل الترتيب أحد بالمباراة التي انتهت 5-1 لمصلحة أهلي جدة.

ونجح جمهور الاتحاد بالحصول على جائزة الجمهور الأفضل للمرة الخامسة هذا الموسم، وذلك بعد حضوره الكثيف في مباراة فريقه أمام القادسية خارج أرضه بالمباراة التي انتهت بهدف دون رد لمصلحة الضيوف.