الشهراني وهوساوي يواصلان التأهيل مع الأخضر

عاد المنتخب السعودي لتدريباته صباح يوم الأحد في النادي الصحي بمقر بعثته تحضيرا لختام مبارياته في دور المجموعات من كأس آسيا 2019 أمام منتخب قطر يوم الخميس المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

واكتفى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب لبنان يوم السبت، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين إحماء وقوة.



وعلى صعيد متصل، واصل ياسر الشهراني تمارينه الخاصة، فيما اكتفى عمر هوساوي بتمارين خاصة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق. وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية التدريب.

وسيؤدي الأخضر في الخامسة والنصف من يوم الاثنين حصة تدريبية على استاد "نادي الضباط" بأبوظبي، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة.