الاتحاد والهلال في مهمة سهلة بكأس الملك

سيكون فريقا اتحاد جدة والهلال مرشحين فوق العادة لحجز مقعديهما في الدور ربع النهائي، حينما يحلان ضيفين ثقيلين على فريقي الوشم وهجر، في حين يواجه الرائد ضيفه العين، ويلتقي الوحدة أمام مضيفه العروبة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وعلى ملعب نادي الوشم بمحافظة شقراء يواصل اتحاد جدة مرحلة الدفاع عن لقبه حينما يلتقي الوشم "درجة أولى". ويأمل الاتحاد في مواصلة انتصاراته بعد أن بدأ يتلمس طريق العودة عقب فوزه على الاتفاق. ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب فوزه الصعب على ضيفه الجبيل بعد التمديد.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الهلال لحجز قدماً في الدور ربع النهائي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على هجر "درجة أولى".

ويتطلع الهلال للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات عقب تعادله أمام التعاون والرائد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه الكاسح على ضيفه الدرع 9-صفر في دور 64.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع الرائد لمواصلة مستوياته المميزة والمضي قدماً نحو الدور ربع النهائي حينما يواجه العين "درجة أولى".

وفي الجوف يخوض الوحدة مواجهةً قوية أمام مضيفه العروبة "درجة أولى" في لقاء يبحث فيه فرسان مكة عن الوصول للدور ربع النهائي.