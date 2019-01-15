التقدم يقصي أحد من كأس الملك

فجر نادي التقدم "درجة ثانية" مفاجأة جديدة في دور 32 لكأس الملك بعدما أقصى أحد متذيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تأهل الفيحاء والفيصلي إلى ثمن النهائي بعد تجاوز وج والفيحاء.

وسجل حسن الصبياني وعبدالله الحضريتي هدفين في شباك أحد الذي أقال مدربه باولو ألفيس يوم الاثنين، وكلف مساعده كلاوديو، ليضمن التأهل إلى الدور التالي.

وفي الدمام، احتاج الفيصلي إلى الوقت الإضافي ليتجاوز الخليج الذي تقدم أولاً عن طريق حسن القيد، قبل أن يحرز الكولومبي كالديرون والكويتي فهد الأنصاري هدفين في نهاية الشوط الثاني والوقت الإضافي.

وفي الطائف، سجل ماجد النجراني هدفاً، ليضمن تأهل الفيحاء على حساب وج "درجة ثانية" إلى الدور التالي.