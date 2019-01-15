الشباب يتعاقد مع المهاجم البرازيلي سيبا

أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان التعاقد مع المهاجم البرازيلي سيبا لاعب أولمبياكوس اليوناني في عقد يمتد لـ3.5 مواسم، وذلك في ثاني صفقة شتوية تبرمها بعد المغربي الدولي مبارك بوصوفة.

ولعب سيبا (26 عاماً)، واسمه الكامل سباستياو كوتو جونيور، في صفوف كروزيرو وناسيونال في البرازيل قبل الانتقال إلى أوروبا مع الفريق الثاني لبورتو، ومثل الفريق الأول في 4 مباريات موسم 2012-2013، ورحل إلى إشتوريل بعدها بعام، ومع الأخير حقق أفضل أرقامه التهديفية بعد تسجيل 8 أهداف في 52 مباراة، لينتقل إلى أولمبياكوس صيف 2015.

ولم يستطع سيبا إثبات نفسه مع الفريق اليوناني العريق، مسجلاً له 6 أهداف في 61 مباراة، وانتقل العام الماضي معاراً إلى شونغينغ ليفين الصيني.

وسبق لسيبا مزاملة نيمار وبرونو أوفيني وفيليبي كوتينيو وكاسيميرو عندما مثل منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في 2011.