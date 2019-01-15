"سوبر هاتريك" حمدالله ينقل النصر إلى ثمن النهائي

صعد النصر إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد فوزه 5-0 على الأنصار، يوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ليضرب النصر موعدا مع الفيحاء في دور الـ 16.

وسجل أهداف فريق النصر عبدالرازق حمدالله "سوبر هاتريك" في الدقائق 7 و9 و84 و86 من عمر اللقاء، بينما سجل جوليانو دي باولا الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وتقام يوم الأربعاء 4 مباريات أخرى دور الـ32، تجمع الوشم على ملعبه مع الاتحاد، والرائد مع العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والعروبة على ملعبه مع الوحدة، وهجر مع الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وتتواصل مباريات الدور يوم الخميس بإقامة 3 مباريات تجمع الشعلة على ملعبه مع الباطن، والقيصومة مع الفتح على ملعب نادي الباطن، والحزم مع الجيل على ملعب نادي البكيرية.

وتختتم منافسات دور الـ 32 يوم الجمعة بإقامة 4 مباريات تجمع الاتفاق مع الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتعاون مع النهضة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والنجوم مع الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وجدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.