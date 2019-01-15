ديجينك: عرض الهلال الأقوى.. وسمعة الدوري جذبتني

أكد الأسترالي، ميلوس ديجينك، أن سمعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دفعته للالتحاق بفريق الهلال والتوقيع معه للانضمام إلى صفوفه في الفترة المقبلة، كما أن العرض الذي تقدم به الهلال يعد الأفضل من جميع العقود الأخرى التي عرضت عليه.

وأعلن الهلال، يوم السبت، تعاقده مع اللاعب الدولي المشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف الموسم، في ثاني صفقة شتوية يبرمها الفريق بعد تعاقده مع الإسباني جوناثان سوريانو.

وقال ديجينك "24 عاما" لـ "العربية.نت" بعد المباراة التي كسبتها أستراليا 3-2 ضد سوريا، يوم الثلاثاء: كانت لدي العديد من العروض بخلاف الذي تقدم به الهلال، وسبب انتقالي إلى الهلال يعود إلى أن العرض الذي تقدم به النادي يعد الأفضل بين جميع الأندية الأخرى.

وأضاف: جاهز لخوض التجربة الجديدة في الملاعب السعودية، ومستعد للتعامل مع الضغوطات الموجودة هناك لأنها أمر طبيعي بالنسبة للاعب كرة القدم، وأعتقد أن الدوري في السعودية مميز وصاحب سمعة كبيرة أيضا.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بـ "37 نقطة" وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر، وقال ديجينك بخصوص طموحاته مع الفريق: أتطلع للمنافسة مع الفريق على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الجاري، وأنا على دراية بمركز الفريق ووضعيته هذا الموسم، وسأعمل على أن أشكل الإضافة المطلوبة للهلال وأن أكون على قدر تطلعات وآمال جماهيره.

وسيلتحق الدولي الأسترالي بفريق الهلال بعد فراغه من المشاركة الحالية مع منتخب بلاده، وكان منتخب "الكنغارو" تأهل إلى الدور الثاني في كأس آسيا بعدما فاز على سوريا وفلسطين وخسر أمام الأردن.

وتكون ديجينك في صفوف فئات شتوتغارت الألماني السنية وانتقل لتمثيل الفريق الثاني بين عامي 213-2015، ولعب بعدها موسمين مع 1860 ميونخ، وانتقل إلى يوكوهاما مارينوس الياباني صيف 2017 قبل الانتقال من جديد إلى ريد ستار بلغراد الصربي الذي خاض معه مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ودعها الفريق الصربي بحلوله رابعاً.

وعلى الصعيد الدولي لعب ديجنيك لمصلحة منتخب صربيا تحت 19 عاماً، وكذلك أستراليا تحت 23 عاماً، قبل أن يقرر في 2016 تمثيل منتخب أستراليا الذي ارتدى قميصه 22 مرة سجل خلالها هدفاً واحداً كان في مرمى عمان نهاية الشهر الماضي.