رئيس الأهلي: رغبة مشتركة أعادت عبدالغني إلى بيته

أكد عبدالله بترجي رئيس أهلي جدة المكلف أن التعاقد مع حسين عبدالغني لاعب الفريق السابق جاء برغبة مشتركة بين المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي وإدارة النادي بالإضافة إلى اللاعب نفسه، مؤكداً أن عبدالغني عاد إلى بيته من جديد.

وتعاقدت إدارة أهلي جدة مع حسين عبدالغني قائد الفريق السابق الذي شارك مع النادي بين عامي 1995-2008 قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية في نيوشاتل زاماكس السويسري والنصر وفيريا البلغاري وأخيراً أحد.

وكشف بترجي لـ"العربية.نت" أن حاجة الفريق إلى ظهير سعودي كانت الفيصل في إعادة "الفتى الذهبي". وقال: بدأت فكرة التعاقد مع حسين عبدالغني عندما بدأنا ترتيب أوراق الفريق لفترة الانتقالات الشتوية، وحينها نظرنا إلى البطولات التي تنتظر الأهلي فيما تبقى من الموسم، ووجدنا أن الاستفادة من ظهير سعودي وتحديداً في قائمة الفريق ببطولة كأس زايد للأندية العربية ودوري أبطال آسيا ستعود بالفائدة علينا من خلال اختيار لاعب أجنبي في القائمة يلعب في منتصف الملعب وخط الهجوم.

وواصل: وجدنا رغبة مشتركة من جميع الأطراف بإعادة حسين عبدالغني إلى الفريق، بابلو غيدي منح الإدارة موافقته على جلب اللاعب، والإدارة وافقت، كما كان لحسين رغبة كبيرة بالعودة إلى النادي من جديد.

وزاد: عبدالغني عاد إلى بيته مجدداً، وأتمنى أن ينهي مسيرته الرياضية في الأهلي بما يليق بحسين وما قدمه طوال السنوات الماضية. وأردف: عبدالغني قائد كبير وإضافة فنية ونتمنى جميعاً أن يكون محل ثقة الأهلاويين.

وشارك حسين عبدالغني في تدريبات الأهلي يوم الاثنين بعد ساعات من توقيعه عقد انتقاله إلى الفريق حتى نهاية الموسم، وسط ترحيب من اللاعبين ومدربهم الأرجنيتي غيدي.