رئيس هيئة الرياضة يؤكد الجاهزية لاستضافة سوبر إيطاليا

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، جاهزية جدة لاستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم الأربعاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال الأمير عبدالعزيز في حديث لوسائل الإعلام: نحن مستعدون لاحتضان المباراة، وأتممنا كافة الترتيبات. وفد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وصل وكذلك فريقا ميلان ويوفنتوس، وأتمنى أن نستمتع بفعالية رياضية على أعلى مستوى، ونشاهد مباراة جيدة.

وختم قائلاً: الاتحاد الإيطالي مسؤول عن كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، ونحن فقط وفرنا لهم ما طلبوه منا كجهة مستضيفة للمواجهة.