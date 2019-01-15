نجوم عالميون سبقوا رونالدو بالتواجد في جدة

ستكون الأنظار موجهة نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عندما يلتقي فريقه يوفنتوس مع ميلان بمباراة كأس السوبر الإيطالي، لكن النجم العالمي ليس الأول الذي يسبق له زيارة جدة، بل سبق للعديد من نجوم كرة القدم بالعالم التواجد في المدينة الساحلية.



يوهان كرويف إلى جانب أمين دابو

والأسطورة الراحل يوهان كرويف كان أول الحاضرين إلى جدة، وتحديداً في عام 1984، حينها اختاره النجم الأهلاوي أمين دابو للمشاركة في حفل اعتزاله، وجاء الرجل الذي نقل كرة القدم في العالم إلى مستوى مختلف مع فريق فينورد، وارتدى قميص الأهلي في تلك المواجهة.



مارادونا بقميص أهلي جدة

وبعده بـ3 أعوام، استدعى الأهلاويون النجم الأرجنتيني مارادونا لخوض مباراة الاحتفال باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس ناديهم، وخاض البطل المتوج بكأس العالم 1986 المباراة بقميص الأهلي كذلك.



ريفالدو واجه اتحاد جدة عام 2002

وفي 2002، احتفل اتحاد جدة بمرور 75 عاماً على تأسيس النادي الأصفر، وكان طرف المباراة الآخر ميلان الإيطالي الذي حضر إلى جدة بقائمة تحمل العديد من النجوم يتقدمهم باولو مالديني والأوكراني شيفشينكو والبرازيلي ريفالدو المتوج بكأس العالم قبلها بأشهر، وانتهت المواجهة لمصلحة الطليان 3-1.



ديل بييرو حضر في حفل اعتزال حمزة إدريس

اتحاد جدة كذلك احتفل بوداع نجمه حمزه إدريس عام 2009 أمام يوفنتوس، الذي كان يقوده أليساندرو ديل بييرو، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.



سواريز خاض مباراة ودية أمام الأخضر عام 22014

وكانت مواجهة السعودية وأوروغواي، المواجهة الدولية الأولى التي تقام على ملعب "الجوهرة" وحضر أبطال العالم مرتين بقيادة لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني، والذي كان يقضي حينها عقوبة إيقاف بسبب عضه للإيطالي كيلليني في كأس العالم 2014.

غريزمان أمام اتحاد جدة



وفي أواخر 2016، احتفل اتحاد جدة بمرور 90 عاماً على تأسيسه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بمشاركة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بالإضافة إلى الإسباني كوكي ومواطنه ساؤول نيغيز وانتهت المباراة بفوز الإسبان 3-2.



نيمار محتفلاً بلقب "سوبر كلاسيكو" شهر أكتوبر الماضي

وفي شهر أكتوبر الماضي كان نيمار يتقدم قائمة منتخب البرازيل، بالإضافة إلى كوتينيو في مباراة سوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين التي جاء معها ديبالا، وانتهت المباراة برازيلية بهدف في الدقائق الأخيرة.