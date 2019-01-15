"سوبر الجوهرة".. طريقة الطليان لترويج كرة القدم

درجت رابطة دوري المحترفين على إقامة مباريات السوبر خارج الأراضي الإيطالية بغية التسويق والترويج للكرة الإيطالية في مختلف بقاع العالم.

وتشهد مدينة جدة السعودية، يوم الأربعاء، إقامة السوبر للمرة العاشرة خارج إيطاليا، عندما يلتقي يوفنتوس "بطل الدوري" بغريمه ميلان "وصيف بطل الكأس" على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وأكد غايتانو ميتشيتشيه، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، في تصريحات إعلامية أن الهدف من إقامة مباريات السوبر خارج البلاد، يعود لاستغلال المناسبة من أجل الدعاية والترويج للكرة الإيطالية حول العالم.

وأضاف: أقيمت أول نسخة في 1993 خارج إيطاليا، ولعبنا مرتين في الولايات المتحدة، و4 مرات في الصين، إلى جانب ليبيا وقطر.

وواصل: كرة القدم جزء من النظام الاقتصادي والثقافي لإيطاليا، وبخصوص استضافة السعودية لسوبر 2018، فإن السعودية تعد شريكنا الأكبر في الشرق الأوسط، والعلاقة معهم مميزة.

وقال ماركو برونيلي، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي: السعودية تعد سوقا هاما جدا، ومثل هذه الاتفاقيات تعد ضرورية لمصلحة الكرة الإيطالية من أجل الترويج للعلامة التجارية الخاصة بنا.

وتعد إيطاليا من أوائل الدوريات الأوربية الكبرى التي اتجهت إلى إقامة مباريات السوبر خارج الأراضي الإيطالية، مما دفع رابطة المحترفين الفرنسية إلى إقامة مباريات السوبر في الخارج بدءا من 2009 وحتى العام المقبل، كما شهدت المغرب إقامة أول نسخة سوبر خارج اسبانيا في 2018 والتي توج بها برشلونة على حساب إشبيلية، بينما ما زال الرابطة الإنجليزية تفضل إقامة مباريات "درع الخيرية" داخل الأراضي البريطانية.

واستضافت الولايات المتحدة الأميركية أول مواجهة سوبر خارج إيطاليا في 1993، فاز فيها ميلان على تورينو بهدف دون مقابل، وشهدت طرابلس الليبية لقاء يوفنتوس وبارما في 2002، وفاز باللقب "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الثالثة كانت في نيوجيرسي الأميركية 2003، جمعت ميلان ويوفنتوس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها يوفنتوس بركلات الترجيح، ولعبت نسخة 2009 في الصين بين إنتر ميلان ولاتسيو، وفاز حينها لاتسيو 2-1.

واحتضنت الصين السوبر الإيطالي مرة أخرى في 2011، بين ميلان وغريمه الإنتر، وفاز "الروسونيري" بهدفين مقابل هدف، ولعبت المباراة مرة أخرى في الصين، وفاز باللقب يوفنتوس بعد انتصاره على نابولي 4-2.

واستضافت قطر نسخة 2014، التي حقق لقبها يوفنتوس بركلات الترجيح على حساب نابولي، ولعب لقاء 2015 في الصين بين يوفنتوس ولاتسيو، وحسم المباراة فريق "السيدة العجوز" بهدفين، وعادت إلى قطر مرة أخرى في 2016 وفاز بها ميلان على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح، فيما لعبت المباراة في العاصمة الإيطالية روما العام الماضي، قبل أن تستضيف السعودية النسخة الحالية بين يوفنتوس وميلان.