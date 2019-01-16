اتحاد جدة يفلت من فخ الوشم بصعوبة

منح جابر عيسى فريقه اتحاد جدة بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي عقب تسجيله هدف الفوز في شباك مضيفه الوشم في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 2-1 واحتضنها ملعب نادي الوشم بشقراء، في حين حجز الوحدة مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه الصعب على مضيفه العروبة 1-صفر، في الدور 32 من كأس الملك.

وفاجأ الوشم ضيفه بالهجوم المكثف في بداية الشوط الأول حيث انتظر 10 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه نضال سعيد من افتتاح التسجيل بعدما أكمل رأسية زميله أمجد برناوي برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وكاد الوشم أن يعزز تقدمه بتسجيل هدف ثان حينما اخترق لاعبه بكاكي دفاع الاتحاد وسدد كرةً قوية مرت بين أقدام الحارس فواز القرني لتصل إلى زميله وليد الشنقيطي الذي سددها إلا أنها وجدت الحارس الذي أبعدها بصعوبة.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 45+1 والتي شهدت تسجيل هدف التعادل بعدما حول رأسية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحارس إبراهيم زايد.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الكرواتي بيليتش مدرب الاتحاد بمهاجمه الصربي الجديد ألكساندر بيروفتش الذي دخل بديلاً لزميله عبدالعزيز العرياني.

وواصل الوشم خطورته وكاد لاعبه وليد الشنقيطي أن يسجل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 60 كاد الصربي ألكساندر بيروفتش أن يفتتح يسجل الهدف الثاني للاتحاد بعدما ارتقى لعرضية زميله منصور الحربي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس إبراهيم زايد الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف الاتحاد ضغطه في الدقائق الأخيرة وتمكن لاعبه جابر عيسى من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+5 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الجوف خطف الوحدة بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب فوزه الصعب على مضيفه العروبة 1-صفر، ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبه البرازيلي ريناتو شافيز الذي سجّل هدف الفوز عند الدقيقة 78.