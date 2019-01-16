الأخضر يبحث عن الصدارة عبر الشباك القطرية

يسعى المنتخب السعودي لاعتلاء الصدارة حينما يواجه المنتخب القطري، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس آسيا.

وحجز المنتخبان مقعدهما في الدور ثمن النهائي عقب انقضاء المرحلة السابقة بعد فوز المنتخب السعودي 2-صفر على منتخب لبنان وفوز قطر على كوريا الشمالية 6-صفر.

ويتطلع المنتخب السعودي لاعتلاء صدارة المجموعة حيث إن الفوز سيجعله يقابل ثاني المجموعة الرابعة والذي يتنافس عليه منتخبا العراق وإيران.

وفي حالة تعادل أو خسارة المنتخب السعودي فإنه سيواجه أول المجموعة السادسة والذي يتنافس عليه منتخبا أوزبكستان واليابان.

وسيفقد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي جهود قائد الأخضر سالم الدوسري الموقوف لتراكم البطاقات، ولم يتحدد مصير ياسر الشهراني والذي تعرض إلى الإصابة أمام كوريا الجنوبية.

وسبق أن التقى المنتخبان 3 مرات في كؤوس آسيا 1984، 1992 و2000 وانتهت بالتعادل 1-1 "مرتين" وسلبياً في المواجهة الثالثة.