رئيس الفيصلي: البيشي سيوقع مع الاتحاد بعد كأس آسيا

أكد فهد المدلج، رئيس مجلس إدارة الفيصلي، الاتفاق مع اتحاد جدة على انتقال لاعب الوسط الدولي عبدالعزيز البيشي، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي سيكون بعد نهاية مشاركة اللاعب مع الأخضر في كأس آسيا.

ويرتبط البيشي بعقد مع الفيصلي يمتد حتى صيف 2020، ومنذ قدومه إلى "العنابي" مطلع الموسم الحالي قادماً من الشباب، لعب البيشي 13 مباراة سجل فيها هدفين وصنع واحدا في مبارياته الدورية.

فيما لعب 7 مباريات بقميص المنتخب السعودي، سجل فيها هدف التعادل أمام المنتخب العراقي في الودية التي جمعتهما شهر أكتوبر الماضي.

وقال فهد المدلج في حديثه مع "العربية.نت": نحن متفقون مع الاتحاد على انتقال عبدالعزيز البيشي إلى صفوفهم، وننتظر نهاية مشاركته الدولية مع المنتخب السعودي لتوقيع العقد الرسمي.

وحول مصير الكويتي فهد الأنصاري لاعب خط الوسط، أجاب: الأنصاري عقده باق مع ناديه القادسية الكويتي وفي حال كانت هناك رغبة من اللاعب سنبقي عليه، والمدرب البرازيلي مستمر معنا وقد وقع معنا لموسمين.

ومنذ قدوم شاموسكا للفيصلي، لم يتعرض الفريق لأي خسارة في جميع المباريات التي خاضها بين مسابقات الدوري وكأس الملك، والذي يصل عددها إلى 11 مباراة.