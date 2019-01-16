الهلال يتجاوز هجر بثلاثية ويلاقي الفيصلي في دور 16

حجز الهلال مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على مضيفه هجر "درجة أولى" 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين تأهل الرائد بصعوبة عقب فوزه بركلات الترجيح على العين "درجة أولى"، في الدور 32 من مسابقة كأس الملك.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق الهلال فوزاً صعباً على مضيفه هجر 3-صفر. ولم يجد الهلال أي صعوبة حيث احتاج 21 دقيقة حتى تمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وعزز لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 81 تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث للهلال عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وسيلعب الهلال في الدور ثمن النهائي أمام الفيصلي الذي فاز يوم الثلاثاء على الخليج 2-1.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حقق الرائد فوزاً بشق الأنفس أمام ضيفه العين "درجة أولى" بعد أن أقصاه بركلات الترجيح، في المواجهة التي انتهى شوطيها الأصلي والاضافي بالتعادل 2-2. وتقدم الرائد أولاً بهدف عند الدقيقة 50 سجله المهاجم صالح الشهري، قبل أن يعادل دييغو أسيس للعين عند الدقيقة 81.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن مهاجم العين مطير الزهراني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل للرائد، لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح والتي حسمها الرائد 5-3.