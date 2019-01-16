بيتزي: جهزنا بديل الدوسري.. ومشاركة الشهراني غير مؤكدة

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، أن الأخضر سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز على قطر، بغض النظر عن ضمان تأهل الفريق إلى ثمن نهائي كأس آسيا.

وقال بيتزي (50 عاما) في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء: تأهلنا إلى الدور الثاني لن يغير من استراتيجيتنا، ونعمل على تحقيق تطلعات الجماهير السعودية التي تنظر إلى كل مباراة بأهمية تامة. وأضاف: لاعبو المنتخب يمتلكون مستوى عاليا من الموهبة، وأنا بدوري كمدرب أقوم بتدريبهم على كيفية الاستفادة من نقاط القوّة وتصحيح نقاط الضعف، وهناك تحسن كبير على الجانب البدني والفني.

وأشار بيتزي إلى أنه لم يتم تحديد مدى إمكانية مشاركة ياسر الشهراني في مباراة يوم الخميس، موضحا أنه يمتلك بديلا جاهزا للموقوف سالم الدوسري، وواصل: ما يهم في مثل هذه البطولات تحقيق النتائج الجيدة، وهذا ما ركزنا عليه في أول مباراتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان.

بدوره، شدد فهد المولد، مهاجم الأخضر، على أن تأهل المنتخب السعودي لا يقلل من أهمية مباراة يوم الخميس، وقال: تعاهدنا على أن نلعب كل مباراة بأقصى ما نملك من قوّة، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب بكل قوة.

وزاد: منتخبنا قادر على الفوز أمام أي منتخب، منذ البداية نحن عازمون على تحقيق الكأس، لذا لا يهم من سنواجه في ثمن النهائي.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الأخيرة في دور المجموعات، يوم الخميس، ضد قطر على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.