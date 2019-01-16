كانيجيا وحارس برشلونة واجها موقف رودريغيز الاتحاد

لا تعد عقوبة طرد اللاعبين وهم خارج المستطيل الأخضر حادثة جديدة في كرة القدم، فقد سبق وأن ظهرت في منافسات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وعدد من البطولات الشهيرة الأخرى.

وخلال مباراة الوشم واتحاد جدة على ملعب الأول في بطولة كأس الملك، تلقى محترف النادي الغربي بطاقة صفراء تلتها حمراء أثناء مجريات الشوط الثاني عندما كان يقوم بالإحماء استعدادا للدخول كبديل، وأظهرت اللقطات نقاشا بين اللاعب والحكم الخامس بعد أن تم إِشهاره بالصفراء، ليعود بعدها حكم الساحة ويشه رالحمراء.

وتلقى الإسباني خوزيه بينتو حارس برشلونة السابق، بطاقة حمراء خارج المستطيل الأخضر لمحاولته الاعتداء على أحد بعثة ريال مدريد، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الغريم التقليدي في دوري أبطال أوروبا في عام 2011.

وكان للظهير البرتغالي فابيو كوينتراو نصيبا من البطاقات الحمراء التي تشهر خارج المستطيل الأخضر، بعدما تلفظ على حكم الساحة خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي في عام 2012، حيث توجه البرتغالي للحكم عند الدقيقة 88 وأثناء توقف اللعب وبدأ بإلقاء الشتائم، ما دعا الحكم لطرده.

وطرد لوكاس غورتلر، لاعب أوتريخت الهولندي عد محاولة تأخيره للعب أمام أياكس في يناير العام الماضي، حيث قام من مقعده على دكة البدلاء وأمسك بالكرة ليؤخر لاعبي أياكس عن بناء إحدى هجماتهم في الدقائق الأخيرة ما دعا إلى تشابك بين لاعبي الفريقين لتنتهي المباراة دون أهداف.



وكان النجم الأرجنتيني كلاوديو كانيجيا قد طرد في كأس العالم 2002 دون أن يلمس الكرة، حيث قام بالصراخ على الحكم الإماراتي علي بوجسيم الذي قام بدوره بإِهار البطاقة الجمراء في وجهه خلال مباراة "بلاد الفضة" أمام السويد في ثالث مباريات دور المجموعات أمام السويد، ليودع المنتخب الأرجنتيني البطولة مبكرا وينهي كانيجيا مسيرته الحافلة ببطاقة حمراء دون لمس الكرة.

وقد تلقى المهاجم الأميركي جوزي ألتيدور بطاقة حمراء أثناء جلوسه على دكة البدلاء بين فريقه تورنتو الكندي ونيويورك ريد بولز الأميركي في عام 2015، عندما وجه عددا من الشتائم للحكم الرابع. وخلال الموسم الحالي 2018 – 2019، من بطولة الدوري الإسباني " لا ليغا سانتاندير"، تعرض الإيطالي – الأرجنتيني فرانكو فازكيز، لاعب إشبيلية، للطرد في ممر الفريقين عقب انتهاء الشوط الأول بين مباراة فريقه أمام ليغانيس عندما اعترض على عدم طرد أحد لاعبي الفريق المنافس ليتم طرده.