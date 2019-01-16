رابطة المنتخب الإماراتي تكمل تحضيرات مساندة الأخضر

أعلنت رابطة جماهير المنتخب الإماراتي تواجدها في ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، يوم الخميس، لمؤازرة المنتخب السعودي في مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

ويلعب الأخضر الذي فاز على كوريا الشمالية ولبنان، ضد المنتخب القطري، يوم الخميس، في ختام منافسات المجموعة الخامسة، بعدما ضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة.

وأوضح فهد المنصوري، منسق رابطة جماهير المنتخب الإماراتي، لـ "العربية.نت" أن مؤازرتهم للأخضر تأتي بناء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسعودية، مؤكدا على أن الجماهير الإماراتية كانت حاضرة في المباراتين السابقتين للأخضر أمام كوريا الشمالية ولبنان.

وقال المنصوري: مع كامل احترامنا لجميع المنتخبات العربية، لكننا الأخضر يعد منتخبنا الثاني في البطولة القارية، وسنسانده بقوة وسنردد الأهازيج السعودية والإماراتية في مباراة يوم الخميس، وسنحضر المباراة بكامل أدوات التشجيع.

وأضاف: رابطة المنتخب الإماراتي أكملت كافة الترتيبات، وتم التنسيق على ارتداء الزي الذي ظهرت به الرابطة في مباريات المنتخب الإماراتي باللون الأحمر، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا مميزا، لاسيما من قبل الجماهير الإماراتية.