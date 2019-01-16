الجماهير تنتظر مشاهدة رونالدو وهيغوايين في "الجوهرة"

يتقدم النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس قائمة الأسماء المنتظر بروزها في مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان والتي ستقام في جدة يوم الأربعاء للمرة الأولى في السعودية.

ولم يخسر يوفنتوس دورياً منذ حضر اللاعب البرتغالي الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد لقاء 112 مليون يورو، وهو المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات بالمشاركة مع ليونيل ميسي، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وحقق مع بلاده كأس أوروبا 2016 على حساب فرنسا.

والاسم الآخر هو زميله الأرجنتيني بابلو ديبالا الذي يعود إلى جدة بعد فترة بسيطة من خوضه مباراة "سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل شهر أكتوبر الماضي، ويلعب في يوفنتوس منذ 2015 مسجلاً معه 75 هدفاً بالإضافة إلى حصوله على الثنائية المحلية 3 مرات متتالية.

وعلى الجانب الآخر، وتحديداً مع ميلان، سيواجه غونزالو هيغوايين فريقه السابق يوفنتوس والذي تخلى عنه بعد انتقال كريستيانو رونالدو.

وحقق هيغوايين بطولة الدوري الإسباني والإيطالي مع ريال مدريد ويوفنتوس، كما حل وصيفاً لكأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.

ويحمي الشاب جيانلويجي دوناروما (19 عاماً) مرمى ميلان، ويعتبر أصغر لاعب ينضم إلى منتخب بلاده منذ العام 1901، كما يعتبر أصغر حارس مرمى يحمي مرمى "الآزوري" عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً.