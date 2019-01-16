لجنة عاجلة للتحقيق في سوء أرضية استاد الملك فهد

قرر الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسوء جاهزيته، والأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن تباشر اللجنة مهامها بصورة فورية ويتم رفع التقارير حيال ذلك بصورة عاجلة.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في حسابها الرسمي على "تويتر": كلف عبدالإله الدلاك، مساعد رئيس الهيئة، برئاسة اللجنة، على أن يرفع التقرير بصورة عاجلة وفورية.

وظهرت أرضية استاد الملك فهد الدولي بشكل سيئ، يوم الثلاثاء، في مواجهة النصر والأنصار في دور الـ32 من كأس الملك، الأمر الذي دفع إدارة النصر إلى المطالبة بنقل مباريات الفريق في الدوري والكأس إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي.