اتحاد جدة يستغل تأخر النصر ويقترب من خيبري الشباب

استغل اتحاد جدة تأخر النصر في حسم مفاوضاته مع الدولي عبدالله الخيبري، وتقدم في سباق الحصول على خدمات اللاعب لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تعاقدت مع 5 لاعبين أجانب ولاعب محلي هو عبدالله العمار مدافع الفتح.

ودخل عبدالله الخيبري (22 عاما) الفترة الحرة في 14 يناير الجاري، بينما أعلنت إدارة خالد البلطان أن لاعب الشباب رفض جميع العروض المقدمة له، وفتحت الباب أمام رحيله إلى أي نادٍ خلال الفترة الحالية.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن الخيبري اتفق في البداية مع النصر على الانتقال إلى صفوفه منذ دخوله الفترة الحرة، بيد أنه طلب تنفيذ بعض الشروط المتعلقة بميزات خارج العقد، وطلب النصراويون مهلة لإتمام ذلك.

وزادت المصادر: انتظر الخيبري تنفيذ شروطه التي طلبها حتى يوم الأربعاء، لكن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق كامل، قبل أن تدخل إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر بقوة على خط المفاوضات مع اللاعب الشاب.

ووفقا للمصادر فإن رئيس اتحاد جدة اجتمع بالظفيري يوم الأربعاء في الرياض، قبل خوض الاتحاد مباراته في كأس الملك أمام نادي الوشم في شقراء، وتم تقديم كافة الضمانات المالية للاعب، بالإضافة إلى ميزات أخرى تتعلق بالسيارة والسكن، وهو ما جعل وجهة اللاعب تقترب أكثر فأكثر من النادي الغربي، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً ثانياً في جدة يوم الجمعة لإكمال النقاش حول بعض التفاصيل.

ورفضت المصادر استبعاد النصر من مفاوضات الخيبري بشكل كامل، وأن النادي الأصفر يملك فرصة التعاقد مع اللاعب حتى الآن.

ولعب الخيبري 12 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الشباب، كما كان ضمن العناصر التي اختارها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة مع الأخضر في كأس آسيا 2019، قبل استبعاده بسبب الإصابة.