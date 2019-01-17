إدارة الفيحاء: عرض النصر لآل سالم مرفوض

رفض محمد الدهش، عضو مجلس إدارة الفيحاء ومدير الكرة في الفريق الأول، انتقال عبدالله آل سالم إلى النصر، مشيراً إلى أن الأخير قدم عرضاً لم يلق قبولاً لدى إدارة سعود الشلهوب، رئيس مجلس إدارة الفيحاء.

ويلعب عبدالله آل سالم، مهاجم الفيحاء، في صفوف الفريق منذ مطلع الموسم الماضي، بعد أن وقع معه نادي منطقة المجمعة لمدة أربع سنوات قادماً من نادي الخليج.

وأكد عضو مجلس إدارة الفيحاء رفض النادي انتقال آل سالم للنادي العاصمي حتى الآن "قدم النصر عرضاً للتعاقد مع عبدالله آل سالم في الأيام الماضية، ولكنه مرفوض" مضيفاً بأن "عرض النصر لم يكن مناسباً وحتى الآن نميل لرفض انتقال اللاعب".

ويسعى الفيحاء إلى تعزيز صفوفه للابتعاد عن مناطق الخطر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كونه يتساوى في النقاط مع الحزم والباطن، 15 نقطة، في المراكز 12 و13 و14. وكان الفيحاء قد مدد تعاقده مع المهاجم التشيلي روني فيرنانديز قبل إعارته للنصر الإماراتي، وضم الغاني سايدو يحيى والتونسي رامي بدوي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الحالية.