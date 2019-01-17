الأخضر يخسر ثالث مبارياته الآسيوية ويحل وصيفاً

حل المنتخب السعودي الأول، وصيفا للمجموعة الخامسة في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، وذلك بعد خسارته 2-0 ضد قطر في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية، يوم الخميس.

وضرب الأخضر موعدا مع نظيره الياباني متصدر المجموعة السادسة، فيما يلتقي المنتخب القطري نظيره العراقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وكان الأخضر هو الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، لكن قطر كان أكثر استغلالا للفرص التي سنحت له فيما أهدر لاعبو الأخضر الفرص تباعا، قبل أن يسجل المعز عبدالله الهدف الأول في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني، كان الأداء سجالا بين الفريقين ولكن ظل العنابي هو الأكثر قدرة على استغلال الفرص، حيث سجل المعز عبد الله الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 70 .

وفي المباراة الثانية، ودع منتخب لبنان بطولة كأس الأمم الآسيوية، رغم فوزه 4 / 1 على منتخب كوريا الشمالية يوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وحصد منتخب لبنان أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثالث، لكنه فشل في التواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على هذا المركز في المجموعات الست، تأهلت إلى دور الستة عشر، حيث كان بحاجة لتسجيل هدف آخر لحجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

في المقابل، تذيل منتخب كوريا الشمالية الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث بالمجموعة.

وتقدم منتخب كوريا الشمالية بهدف حمل توقيع باك كوانغ ريونغ في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل جورج فيلكس ميلكي للمنتخب اللبناني في الدقيقة 27.

وأضاف هلال الحلوة الهدف الثاني للبنان في الدقيقة 65، فيما تكفل النجم المخضرم حسن معتوق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وعاد هلال الحلوة لهز الشباك من جديد، بعدما سجل الهدف الرابع للبنان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.