الأخضر ينشد نهائي كأس آسيا 2019 عبر شباك قطر

يعود المنتخب السعودي إلى ملعب مدينة زايد الرياضية منذ تتويجه بكأس آسيا في عام 1996 حيث كانت المرة الأخيرة التي يفوز بها باللقب القاري الكبير، وهذه المرة سيواجه الأخضر منتخب قطر، وقد التقيا سابقا على ذات الملعب في كأس الخليج قبل 25 عاما، انتهت المباراة وقتها بانتصار الأخضر بهدفي أحمد جميل وفؤاد أنور.

سيلتقي المنتخبان يوم الخميس في ختام الدور الأول من كأس آسيا 2019، حيث يدخلان المباراة بـ6 نقاط، يتنافسان على المركز الأول للمجموعة السادسة، وسبق أن تواجه المنتخبان 3 مرات في 3 نسخ لكأس آسيا، كلها انتهت بوصول الأخضر السعودي إلى النهائي.

وتعود المرة الأولى لعام 1984 في سنغافورة عندما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل لقطر علي زياد، فيما عادل محمد عبد الجواد لـ"الأخضر"، أما المواجهة الثانية كانت في نسخة 1992 في اليابان ضمن المجموعة الثانية وانتهت بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله، بعد أن تقدم مبارك مصطفى لقطر ليتعادل للسعودية خالد مسعد قبل النهاية بأربع دقائق. وكانت المواجهة الثالثة في لبنان في عام 2000 ضمن دور المجموعات، انتهت بالتعادل السلبي.

لعب الأخضر في ختام دور المجموعات 9 مباريات من 9 مشاركات، فاز في 5 وخسر 4 ولم يتعادل، كما تأهل 6 مرات، تصدر المجموعة فيها 5 مرات، وفي عام 2000 تجاوز الدور الأول في المركز الثاني خلف اليابان أما المنتخب القطري فحصيلة مواجهاته الأخيرة في دور المجموعات خلال البطولة القارية 5 هزائم وتعادل و3 انتصارات ولم يتجاوز دور المجموعات سوى مرتين كان فيها ثالث مجموعته.

وستكون مواجهة يوم الخميس بين الأخضر، بطل القارة 3 مرات وصيفها أيضا 3 مرات أمام قطر، التي لم تصل في تاريخها إلى المباراة النهائية ولا حتى نصف النهائي.