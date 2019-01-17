الرائد يوقع مع لاعب الوسط البرازيلي كانو

وقعت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع مع لاعب خط الوسط البرازيلي دي سانتوس روبينلسون قادما من نادي كورتريك البلجيكي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتنقل روبينلسون، 31 عاماً، بين عدة أندية برازيلية منذ بداية مسيرته في عام 2007 قبل أن ينتقل إلى الدوريات الأوروبية واللعب لأندرلخت حتى 2009 ومنه إلى تيريك غروزني الروسي ليلعب بعدها في بوريرام التيلاندي ليعود بعدها إلى بلجيكا واللعب لنادي كورتريك.

ويعد البرازيلي الملقب بـ"كانو" أول تعاقدات الرائد الشتوية بعد مغادرة صقر عطيف إلى التعاون في صفقة انتقال حر ورياض الإبراهيم إلى العين بذات الصيغة. ويأتي مركز الرائد تاسعا في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة هن الاتفاق الثامن.