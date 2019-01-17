الهلال يستغني عن خدمات مختار فلاتة

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع اللاعب مختار فلاتة، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوفه.

وأصدر الهلال بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، قال خلاله: إدارة النادي أنهت صباح يوم الخميس إجراءات مخالصة مالية مع مختار فلاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمة له شكرها وتقديرها على جهوده طوال فترة وجوده مع الفريق.

وكان فلاتة (31 عاما) انتقل إلى الهلال قادما من فريق الوحدة في صيف 2017، في صفقة انتقال حر، وخاض اللاعب تجربتين أيضا بين صفوف اتحاد جدة والشباب.

ويبحث الهلال عن تدعيم خط هجومه بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل صعوبة المنافسة على لقب دوري المحترفين، بالإضافة لاقتراب انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.