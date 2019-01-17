بيتزي: قدمنا أداء جيداً وتركيزنا الآن على اليابان

برر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، هزيمة فريقه يوم الخميس أمام نظيره القطري في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لكأس آسيا 2019 في الإمارات ببعض الأخطاء الدفاعية وعدم القدرة على استغلال الفرص التي سنحت للفريق.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المباراة كانت معقدة للفريقين. حاولنا فرض أسلوب لعبنا ولكننا لم نوفق في اللمسة الأخيرة رغم السيطرة من جانبنا على النصف ساعة الأول من المباراة، ارتكبنا بعض الأخطاء في الناحية الدفاعية تسببت في الهدفين اللذين سجلهما المنافس.

وعن الارتباك في خط الدفاع وعدم ظهور الروح القتالية المعتادة في أداء الأخضر وكيفية تصحيح السلبيات قبل مباراة الدور الثاني، قال بيتزي: ما حدث في الواقع، أننا كنا نسعى للفوز وفرض أسلوب لعبنا وأن نتأهل في صدارة المجموعة. خط الدفاع لم يكن من المفترض أن يكون بهذا الشكل ولكن الدفاع لم يكن السبب في الدفاع فقط وإنما في مستوى المنافس.

وعن المواجهة المقبلة مع المنتخب الياباني وما إذا كان يعتقد أنها ستكون مواجهة معقدة بالنسبة للأخضر، قال بيتزي: أفكر في المباراة التالية الآن وأحترم كل المنافسين. وليس هناك فريق أفضل من الآخر ، وعلى الرغم من الخسارة كانت هناك بعض الإيجابيات حيث ظهر بعض اللاعبين بمستو جيد على المستوى الفردي.

وعما إذا كان دفع بتشكيل اضطراري ، قال بيتزي: أعتقد أن أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين كان جيدا ولكن المشكلة أننا افتقدنا للمسة الأخيرة.

وأشار إلى أن الفريق أضاف إلى قوته لاعبين شابين ظهر كل منهما بشكل جيد وهو مكسب للفريق، وقال: كان الهدف من إشراك الصيعري هو إعطاء بعض الأفضلية في خط الوسط، وتعزيز القوة الهجومية للفريق ولكننا أيضا لم ننجح في هز الشباك.