تعرف على أرقام الأخضر الهجومية في كأس آسيا

يشهد استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لقاء السعودية ضد المنتخب القطري، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في كأس آسيا.

فاز المنتخبان في الجولتين الأولى والثانية ضد كوريا الشمالية ولبنان، وسجل الأخضر في المباراتين 6 أهداف، بينما أحرزت قطر 8.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجموع تسديدات المنتخب السعودي وصل إلى 13 تسديدة على المرمى، و 12 خارج الخشبات الثلاث، ووصلت تسديدات قطر في المرمى إلى 11، إلى جانب سبع تسديدات كانت خارج المرمى، وسدد الأخضر من داخل منطقة الجزاء 17 مرة مقابل 14 تسديدة من خارج المنطقة، وبلغ عدد تسديدات قطر 14 من داخل منطقة الجزاء، و 7 من خارج المنطقة.

ونجح لاعبو المنتخب السعودي في 23 التحاما من أصل 29، مقابل 17 التحاما ناجحا لقطر من مجموع 26، ومرر الأخضر الكرة في المباراتين السابقتين 1318 مرة، ووصل عدد اللمسات إلى 1616، و105 تمريرات طويلة، و382 تمريرة أمامية، وفي المقابل، تبادل منتخب قطر تمريرة الكرة 1057 مرة، ووصل عدد اللمسات إلى 1386، بجانب 114 تمريرة طويلة و334 تمريرة أمامية، وخسرت قطر الكرة 256 مرة، واستعادتها 108، فيما فقد الاخضر الكرة 239 واستعادها 91 مرة.

وسدد لاعبو السعودية 5 كرات ثابتة، وقطعوا الكرة 19 مرة، بينما وصلت تسديدات قطر إلى 4 من الكرات الثابتة، وتم قطع الكرة 17 مرة.