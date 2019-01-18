أهلي جدة يهزم النجوم ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

تأهل أهلي جدة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك بعد فوزه على النجوم، 1 - صفر، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن دور الـ32 من المنافسة.

وسجل دجانيني تافاريس هدف المباراة الوحيد، عند الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء كما شهدت المباراة مشاركة المخضرم حسين عبد الغني في أول ظهور له مع الفريق بعد انتقاله من نادي أحد. وسيواجه الأهلي نظيره الوحدة في الدور القادم يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، صعد الاتفاق والتعاون إلى دور الـ16 بفوزهما على الأمجاد 1 - 9، والنهضة 6 - صفر ، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

وسجل هزاع الهزاع، ثلاثية، وغوانكا، هدفين، وأحمد العكايشي، هدفين، وحسين السيد، ومدافع الأمجاد عن طريق اخطأ في مرماه، أهداف الاتفاق على الأمجاد.

وفي المباراة الثانية أحرز الكاميروني توامبا هدفين والبرازيلي هيلدون وعبدالفتاح آدم وساندرو مانويل هدف وبيترولينا هدف، أهداف الفريق في مرمى النهضة. وسيواجه التعاون في دور الـ16، الفائز من مواجهة جدة والشباب، فيما يواجه الاتفاق نظيره القيصومة.