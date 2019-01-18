الشباب يتغلب على جدة ويواجه التعاون في دور 16

تجاوز الشباب نظيره جدة، صفر - 2، في ختام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، ليتأهل إلى دور الـ16 ويواجه التعاون في الأسبوع القادم.

وجاءت أهداف الشباب عن طريق ركلة حرة سددها الروماني بوديسكو بنجاح عند الدقيقة 48، وعن طريق خالد كعبي في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بذات النتيجة ويكمل الشباب عدد المتأهلين إلى الدور القادم. وسيُلعب دور الـ16 في الأسبوع القادم وسيشهد مواجهات الهلال أمام الفيصلي والاتحاد والتقدم، وأبها والجيل، والباطن والرائد، والفيحاء والنصر، والوحدة والأهلي، والقيصومة أمام الاتفاق، والشباب سيواجه التعاون.