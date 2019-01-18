الفتح يضم عمار النجار من اتحاد جدة حتى نهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح عن تعاقده، يوم الجمعة، مع عمار النجار، لاعب اتحاد جدة، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول في الانتقالات الشتوية بعقد احترافي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الفتح في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": جاء التوقيع مع اللاعب بتوصية من المدير الفني للفريق، فتحي الجبال، وشهد مراسم التوقيع أحمد العيسى، الأمين العام للنادي.

وعبر النجار عن سعادته بتوقيعه للفتح، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير "النموذجي" وتحقيق أفضل النتائج برفقة زملائه بالفريق.

ويتواجد الفتح في المركز 11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "19 نقطة" من 16 مباراة خاضها الفريق في المسابقة.