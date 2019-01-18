الفيحاء يعزز صفوفه بالمهاجم البرازيلي ليريو

أنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو قادماً من النصر الإماراتي معاراً حتى نهاية الموسم الجاري، مع بند أفضلية شراء العقد.

وبدأ ليريو، 24 عاما، مسيرته الاحترافية مع نادي آفاي البرزايلي ثم انتقل إلى نادي زوريا لوهانسك الأوكراني حيث لعب معه 30 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدفين، وبعد ذلك انتقل إلى نادي النصر الإماراتي في صيف 2018 - 2019 ولعب معه مباراتين واستطاع تسجيل هدف وصناعة هدف.

ويعد ليريو هو التعاقد الرابع للفيحاء خلال الانتقالات الشتوية، بعد استقطاب الغاني سايدو يحيى والتونسي رامي بدوي، كما سبق وأعار الفيحاء الأسبوع الماضي مهاجمه التشيلي روني فرنانديز للنضر الإماراتي حتى نهاية الموسم الحالي.