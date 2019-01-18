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القادسية يضم مختار فلاتة للتدريبات ويوقع معه السبت

المصدر: العربية.نت
مختار في إحدى مشاركاته مع الهلال
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انضم المهاجم مختار فلاتة إلى تمارين القادسية يوم الجمعة على أن يوقع للنادي بشكل رسمي يوم السبت، بعد أن وقع مخالصة مع الهلال ناديه السابق يوم الأربعاء.

وكان الهلال أعلن عن مخالصة مختار فلاتة يوم الأربعاء بعد قضائه موسما ونصف مع النادي العاصمي، لعب فيها 15 مباراة استطاع هز الشباك فيها في مناسبتين.

ومنذ بداياته مع الوحدة قبل 10 أكثر أعوام، ساهم مختار بالفوز في عدة ألقاب مع الأندية التي مثلها، بدءاً من الشباب وتحقيقه لقب الدوري موسم 2011 - 2012، وكأس الملك بقميص الاتحاد في عام 2013، وبطولتي الدوري وكأس السوبر بقميص الهلال.

مختار في تدريبات القادسية يوم الجمعة مختار في تدريبات القادسية يوم الجمعة

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#القادسية, #الهلال, #مختار فلاتة

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