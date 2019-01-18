الوحدة يتعاقد مع مدافع مولودية الجزائر

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من صفوف مولودية الجزائر.

وسبق أن ارتدى صاحب الـ "30 عاما" قميص شبيبة بجاية، قبل انتقاله إلى مولودية بجاية في 2014، وفي 2016 تعاقد معه مولودية الجزائر.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على "تويتر": أنهت إدارة النادي رسمياً التوقيع مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو لاعب فريق مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري حتى نهاية الموسم.

ونشر الوحدة "فيديو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله أن مباراكو لعب 194 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، وأضاف النادي: يتمتع اللاعب بالهدوء والثقة ويتعامل بطريقة مميزة مع الكرات الهوائية.

وتعاقد الوحدة في الانتقالات الشتوية الحالية مع الكونغولي كاسونغو على سبيل الإعارة من الزمالك المصري، بالإضافة إلى المدافع عبدالله الشمري قادما من اتحاد جدة لمدة ثلاث سنوات.

ويتواجد الوحدة في المركز الخامس بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "27 نقطة" من 16 مباراة خاضها في المسابقة.