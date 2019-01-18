حسين الصادق: لن نهدم ما بنيناه في الأخضر حتى الآن

أوضح حسين الصادق، مدير الكرة في المنتخب السعودي، أن خسارة المباراة يوم الخميس جاءت بسبب بعض هفوات اللاعبين، مضيفاً في الوقت ذاته أن حكم المباراة لم يكن موفقا في بعض القرارات.

وقال حسين الصادق في مقابلة مع مباراة يوم الخميس: المباراة انتهت ولن نهدم ما قمنا ببناءه حتى الآن في هذه البطولة ولكن المنافس استغل أخطاء خط الدفاع.

وزاد الصادق "الحكم لم يكن موفقا في مجريات المباراة كان يجب احتساب ركلة جزاء لنا في الشوط الثاني"، وعن جاهزية الشهراني وهوساوي من عدمها، أضاف الصادق "عمر هوساوي وياسر الشهراني يوصلان التأهيل حتى الآن".