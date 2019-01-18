خالد الغامدي.. لاعب قل ظهوره وأفل نجمه

بدأ خالد الغامدي مسيرته مع النصر في خانة الظهير الأيمن، بعدما أعلن الفريق ضمه في 2011، قادما من ناد سويسري، وبموافقة من القادسية، لأن النظام كان ينص على أن اللاعب إذا عاد من احتراف خارجي لا يحق له اللعب في غير ناديه إذا كانت المدة أقل من سنتين.

وحجز الغامدي مقعدا أساسيا في النصر منذ موسمه الأول، وحافظ على مركزه مع كل المدربين الذين مروا على النصر، ولم يغب إلا لإصابة أو إيقاف، وانضم أكثر من مرة إلى قوائم المنتخبات.

وعاش الغامدي أجمل أيامه مع المدرب الأروغوياني كارينيو، حيث حقق مع النصر لقبي كأس ولي العهد والدوري السعودي، وفاز بعدها ببطولة أخرى للدوري السعودي مع مدرب جديد، وتردد في 2014، أن الغامدي وقع رسميا للهلال، إلا أن صورة تجديد عقده مع الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، قطعت كل ذلك واستمر مع الفريق الأصفر.

وقل ظهوره منذ ثلاثة مواسم، وتواجد على دكة الاحتياط في مباريات عديدة، وفي الموسم الماضي غاب في سبع مباريات عن قائمة النصر، ولم يخض أي مباراة مع الفريق في الموسم الحالي خلال الدوري أو كأس الملك، وتواجد على الدكة في ثلاث مواجهات، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بأنه بات خارج حسابات النصر، وذهبت تقارير أخرى إلى أنه رفض الانتقال إلى أحد الأندية بالإعارة، وأن الغامدي تم إبعاده من النصر قسرا.