عبدالله عطيف.. صنع فرصتين ولعب 73 تمريرة

ساهم عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي الأول، في صناعة فرصتين سانحتين للتسجيل خلال مواجهة الأخضر أمام قطر التي انتهت 2-0 لمصلحة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في كأس آسيا.

وشارك اللاعب المولود في الرياض "3 أغسطس 1992"، في 78 دقيقة أمام قطر، ولعب 73 تمريرة بدقة بلغت 59.9%، من ضمنها 5 تمريرات طويلة و 68 تمريرة طويلة، ونجح عطيف في 3 مواجهات ثنائية وخسر 4، لكنه استعاد الكرة 6 مرات وقطعها مرتين.

وتدرج لاعب الهلال مع المنتخبات السنية، قبل انضمامه إلى صفوف المنتخب الأول في 2012، وسبق ولعب مع الشباب 2010-2011 و لوليتيانو البرتغالي في 2012-2013.