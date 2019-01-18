ماجد عبدالله: تصرفات البريكي تسيء لقيم النصر

وصف ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، تصرف أحمد البريكي، المدير التنفيذي لنادي النصر، مع اللاعب خالد الغامدي بالمسيء، بعدما مُنع لاعب الفريق الأول من دخول التدريب وتم إخراجه من النادي.

وكان خالد الغامدي، قال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس 17 يناير الجاري، إنه منع من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك، وأخطره محسن الحارثي، مدير الكرة بالفريق الأول، بأن هناك توجيهات تمنعه من الدخول إلى ملعب التدريب، وذلك في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد، مضيفا: بعدها عدت إلى غرفة اللاعبين، وجاء رجال الأمن وتم إخراجي من الغرفة، وقالوا لي إن لديهم توجيهات من أحمد البريكي، المدير التنفيذي، بإخراجي من النادي، وقاموا بإخراج سيارتي أيضا.

وقال ماجد عبدالله في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل يوسف خميس وأخيراً خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية.

وأشار الغامدي إلى أنه اجتمع قبلها بيوم مع أحمد البريكي، وطلب منه الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة، وتابع: حينها طلبت أن أحصل على فرصة مع المدرب الجديد البرتغالي فيتوريا، وقال لي إن هناك اكتفاء في خانة الظهير الأيمن وأبلغني بأنه لن أدخل إلى تدريب اليوم التالي.

وواصل: أردت إجراء مخالصة مالية في حالة عدم رغبتهم في خدماتي، وطلب البريكي التنازل عن جزء من مستحقاتي، وتعامله كان استفزازيا ورغب في إهانتي.