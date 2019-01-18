متحدث نادي النصر: تمت معاملة خالد الغامدي بطريقة لائقة

أكد بدر السليمان، متحدث نادي النصر الرسمي، أن خالد الغامدي تمت معاملته بطريقة لائقة خلال حضوره للنادي، مضيفاً بأنه كان محددا له الاجتماع مع سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، يوم الخميس.

وقال السليمان في تصريح لـ"في المرمى": كان يفترض أن يجتمع خالد الغامدي مع إدارة النادي يوم الخميس، فالرئيس كان متواجدا وأبلغناه أن موعد اجتماعه معه بعد مباراة الأنصار لكنه لم يحضر.

وأضاف السليمان: أبلغنا الغامدي مسبقاً بأنه لن يسمح له بدخول التمرين قبل المباراة وحددنا له موعد اجتماع مع الإدارة يوم الخميس ولكن لم يحضر.

وعن معرفة فيتوريا بالأمر، قال السليمان: فيتوريا لديه علم بجميع اللاعبين وكان مساعده متواجداً منذ 3 أسابيع وجميع التقارير تفيد بعدم الحاجة له، ولم يُطلب من الغامدي التنازل عن مليون ريال لأنه كان قد طلب شراء المدة المتبقية من عقده، ونحن نرحب بأي عروض لخالد ونتمنى له التوفيق ونحترم مسيرته مع النصر وأرى بأنه تمت معاملته بطريقة لائقة.