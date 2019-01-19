بانغورا الرائد يدافع عن ألوان الباطن حتى نهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، يوم السبت، موافقته على إعارة المهاجم الغيني إسماعيل بانغورا إلى الباطن حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب بانغورا في صفوف الرائد منذ منتصف موسم 2015 - 2016، قادما من نانت الفرنسي، وساهم في 3 مواسم بتسجيل 41 هدفا في 85 لقاء في جميع البطولات. وسيكون المهاجم الغيني رابع صفقات الفريق الشتوية بعد التونسي زياد العونلي وعبدالعزيز مجرشي، بالإضافة إلى جوناثان بينيتس

ويقع الباطن في الترتيب الـ14 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد، الخامس عشر، و4 نقاط عن الفتح، الحادي عشر.