التونسي عمار السويح مدرباً لنادي أحد حتى نهاية الموسم

وقع مجلس إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي مع المدرب التونسي عمار السويح حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة البرتغالي باولو ألفيس.

ويعد التونسي السويح ثالث مدرب لنادي المدينة المنورة في الموسم الحالي، بعد الباراغوياني فرانسيسكو أرسي والبرتغالي باولو ألفيس. وسبق للسويح أن درب الشباب السعودي في موسم 2014 - 2015 بعدما كان مدربا للفئات السنية في النادي نفسه لموسم 2013 - 2014 وقاد الفريق الأول لإحراز لقب كأس الملك لعام 2014 على حساب أهلي جدة بثلاثية نظيفة.

ويقع نايد أحد في المركز السادس عشر والأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط وبالفارق نفسه عن صاحب المركز الخامس عشر.