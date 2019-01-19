الشهراني وهوساوي يعودان لتدريبات الأخضر الجماعية

شارك المدافعان عمر هوساوي وياسر الشهراني في تدريبات المنتخب السعودي الجماعية يوم السبت، بعدما اعتمد الجهاز الطبي جاهزيتهما الكاملة للعودة إلى صفوف الأخضر.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل بعد مباراة الأخضر أمام كوريا الشمالية في أولى المشاركات في كأس آسيا 2019، فيما لم يشارك عمر هوساوي في أي مباريات الأخضر بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال معسكر الأخضر في الإمارات.

وجاء على حساب المنتخب السعودي في "تويتر": يشارك عمر هوساوي وياسر الشهراني الآن في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، وحصولهما على التصريح الطبي.

وكان الاخضر قد تأهل إلى دور 8 وصيفاً للمجموعة الخامسة، ومن المقرر أن يواجه اليابان يوم الاثنين عند الساعة الثالثة والنصف مساء في الشارقة الإماراتية.