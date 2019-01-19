سلمان الفرج يفحص إصابته في ليون الفرنسية

أعلنت إدارة الهلال أن سلمان الفرج لاعب الفريق سيغادر يوم الاثنين إلى مدينة ليون الفرنسية لإجراء فحوصات طبية على موضع إصابته في العضلة الضامة.

واستبعد الفرج من قائمة المنتخب السعودي التي تشارك حالياً في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بسبب إصابته العضلية، وعاد إلى ناديه لمتابعة العلاج.

ولم يشارك الفرج (29 عاماً) في أي مباراة مع الهلال أو المنتخب السعودي منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر بالثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.