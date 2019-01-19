علي النمر يعود إلى تدريبات الوحدة

عاد علي النمر إلى تدريبات الوحدة يوم السبت بعد منحه التصريح الطبي من الفريق عقب الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي خلال مباراة أهلي جدة في الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدافع التشيلي دياز قد تدخل بشكل عنيف على وجه علي النمر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني في مباراة الفريقين ليخرج على إثرها النمر مصاباً، بعد أن سالت الدماء على وجهه، وإعلان إصابته لاحقاً بثلاثة كسور في الوجه.

ويعول الوحدة على علي النمر كثيرا، حيث شارك في أغلب مباريات الفريق في بطولة الدوري. ويسعى النادي إلى الاقتراب الانفراد بالمركز الرابع حيث يبتعد عن أهلي جدة، بفارق الأهداف.