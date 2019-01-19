في النصر.. انقسام .."وسم" وأسماء تعود من الماضي

عادت الصدامات داخل النصر بين اللاعبين والإدارة إلى الواجهة من جديد عقب فترة هدوء لم تستمر طويلاً، بعدما ظهر خالد الغامدي عبر برنامج "في المرمى"متحدثاً عن تفاصيل منعه من دخول النادي من قبل المدير التنفيذي أحمد البريكي.

وتدخل ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر للإدلاء برأيه تجاه أحمد البريكي المتهم بإبعاد خالد الغامدي عن التمرين وإخراجه من النادي، واصفاً تصرف المدير التنفيذي للنادي الأصفر بالمسيء لقيم النصر، وهو ما أشعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي سرعان ما انشأ مستخدموه وسماً دخل قائمة الأكثر مشاركة في السعودية تحت عنوان #الماجديونvs__البريكيون نسبة إلى ماجد عبدالله وأحمد البريكي.



ولم يستغرق الأمر بضعة دقائق حتى خرج عبدالله العنزي، حارس الأصفر المبعد منذ بداية الموسم الماضي، منتقداً ما حدث للغامدي مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم التعامل بتلك الطريقة مع ممن خدموا النادي الأصفر، أما الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي السابق (2009-2018) فطلب من النصراويين دعم إدارة النادي والهدوء حتى لا يتم التأثير على مسيرة الفريق الذي يتخلف عن الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث نقاط.



وأشعل خروج الغامدي الفضائي وبعده تغريدة ماجد عبدالله الساحة النصراوية، ودلفت إلى "تويتر" عدة معرفات لأسماء لاعبين نصراويين مثل الحارس محمد خوجلي، ومنصور الثقفي وعلي يزيد يرفضون تعامل إدارة النادي مع خالد الغامدي، وبعضها استرجعت بعض الأحداث، غير أن تلك الحسابات لم تثبت صدقيتها وإن كانت فعلاً تعود ملكيتها إلى اللاعبين المذكورين أو مجرد حسابات منتحلة لأسمائهم.



ويعرف تاريخ النصر الكثير من الصدام بين اللاعبين والإدارات المختلفة، وأبرزهم النجم السابق فهد الهريفي الذي اصطدم مع الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود عبر صفحات الجرائد منتصف التسعينات الميلادية، وهو ما أدى إلى اعتزاله كرة القدم في تلك الفترة، قبل أن يعود من الاعتزال، ويتخذ القرار ذاته عقب المشاركة في كأس العالم 2000.

ومن الحوادث التي يحفظها النصراويون كذلك الحوار المثير الذي أجراه سعد الزهراني لاعب الفريق السابق مطلع عام 2006 والذي هاجم فيه إدارة الأمير فيصل بن عبدالرحمن، قبل أن تتخذ الأخيرة قرارا بإبعاده عن صفوف الفريق نتيجة الحوار.