الباطن يتعاقد مع بدر النخلي حتى نهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة نادي الباطن المنافس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، التعاقد مع بدر النخلي، في صفقة انتقال حر، لنهاية الموسم، لتدعيم دفاع للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي للموقع الاجتماعي "تويتر" ذكر فيه: أنهت إدارة الباطن إجراءات التوقيع مع المدافع بدر النخلي لنهاية الموسم الرياضي الحالي وتم التوقيع بحضور مبارك الظفيري نائب رئيس النادي.

ولم يلعب النخلي لأي نادٍ منذ مخالصته المالية مع اتحاد جدة مطلع الموسم الجاري، كما سبق له اللعب في النصر والفتح، ومع الأخير حقق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر.

ويواجه الباطن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى، ويحل بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة بـ 15 نقطة. وحقق الفريق الشمالي 4 انتصارات فقط في بطولة الدوري هذا الموسم، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 9 مرات حتى الآن.