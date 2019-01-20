الفيحاء يعير لاعبه نالدو إلى بلازا كولونيا الأوروغوياني

وافق نادي الفيحاء على انتقال‬ البرازيلي مارينالدو سانتوس “نالدو” إلى نادي بلازا كولونيا الأورغوياني‬ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



وانضم نالدو إلى صفوف الفيحاء خلال صيف 2018 بعقد احترافي لمدة سنتين قادماً من نادي سيارا البرازيلي ولعب مع الفريق هذا الموسم في سبع مباريات منها ثلاث مباريات بدأها ضمن التشكيل الأساسي.



وتعاقد الفيحاء مع 4 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية، وهم البرازيلي ليريو والغاني سايدو يحيى والتونسي رامي بدوي، كما سبق وأعار الفيحاء الماضي مهاجمه التشيلي روني فرنانديز للنصر الإماراتي حتى نهاية الموسم الحالي.